Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У поліції показали евакуацію дітей на Луганщині через обстріли

Денис КарловськийЧетвер, 17 лютого 2022, 16:28
У поліції показали евакуацію дітей на Луганщині через обстріли
Наслідки обстрілів дитсадка. Фото: пресслужба НПУ на луганщині

Поліція оприлюднила відеозапис евакуації дітей та персоналу дитсадка в Станиці Луганській через артилерійські обстріли з боку російських гібридних формувань.

Джерело: пресслужба Національної поліції в Луганській області

Дослівно: "Сьогодні, 17 лютого, о 08.50 під час обстрілу терористами населеного пункту Станиця Луганська з важкого артилерійського озброєння, снаряди потрапили на подвір’я та у споруду дитячого садочку "Казка". 

Реклама:

На момент обстрілу у дитячому садку перебувало 20 дітей та 18 осіб персоналу. Діточки в цей час снідали в їдальні на другому поверсі.".

Деталі: Представники поліції та рятувальники негайно прибули та організували евакуацію персоналу й дітей до укриття.

На місці заараз проводять слідство вибухотехніки спільно з представниками поліції, Служби безпеки та штабу операції Об’єднаних сил.

ВІДЕО ДНЯ

Наслідки обстрілів у дитсадку
Наслідки обстрілів у дитсадку
Фото: пресслужба НПУ в Луганській області
Місце в стіні дитсадка, у яке влучив снаряд бойовиків
Місце в стіні дитсадка, у яке влучив снаряд бойовиків
Фото: пресслужба НПУ на Луганщині

Передісторія:

  • У Станиці Луганській незаконні формування пошкодили залізничну станцію та приміщення дитячого садку, в якому були діти. Троє виховательок отримали контузію від ударів снарядів, проте діти не постраждали.
  • З початку доби 17 лютого російські гібридні війська на Донбасі гатять із важкої артилерії по кількох десятках напрямів. Уже відомо про двох поранених місцевих жителів та одного військовослужбовця українських Збройних сил.
  • Раніше представники військово-цивільної адміністрації на Луганщині повідомили, що проросійські бойовики обстріляли селище Врубівка, влучивши в газопровід та подвір'я ліцею, у якому відбувалися заняття.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до представників місії ОБСЄ, щоби вони повернулися до України та фіксували, що обстріли відбуваються з окупованої території, контрольованої російськими бойовиками.
  • 17 лютого президент США Джо Байден заявив, що ризик вторгнення Росії до України залишається надзвичайно високим. Одним із імовірних сценаріїв розглядають підготовку Росії провокації під "іншим прапором", де на російські війська нападуть перевдягнені загони абощо.

Теми: Луганська областьобстрілдітиОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: