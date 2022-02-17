У поліції показали евакуацію дітей на Луганщині через обстріли
Поліція оприлюднила відеозапис евакуації дітей та персоналу дитсадка в Станиці Луганській через артилерійські обстріли з боку російських гібридних формувань.
Джерело: пресслужба Національної поліції в Луганській області
Дослівно: "Сьогодні, 17 лютого, о 08.50 під час обстрілу терористами населеного пункту Станиця Луганська з важкого артилерійського озброєння, снаряди потрапили на подвір’я та у споруду дитячого садочку "Казка".
На момент обстрілу у дитячому садку перебувало 20 дітей та 18 осіб персоналу. Діточки в цей час снідали в їдальні на другому поверсі.".
Деталі: Представники поліції та рятувальники негайно прибули та організували евакуацію персоналу й дітей до укриття.
На місці заараз проводять слідство вибухотехніки спільно з представниками поліції, Служби безпеки та штабу операції Об’єднаних сил.
Передісторія:
- У Станиці Луганській незаконні формування пошкодили залізничну станцію та приміщення дитячого садку, в якому були діти. Троє виховательок отримали контузію від ударів снарядів, проте діти не постраждали.
- З початку доби 17 лютого російські гібридні війська на Донбасі гатять із важкої артилерії по кількох десятках напрямів. Уже відомо про двох поранених місцевих жителів та одного військовослужбовця українських Збройних сил.
- Раніше представники військово-цивільної адміністрації на Луганщині повідомили, що проросійські бойовики обстріляли селище Врубівка, влучивши в газопровід та подвір'я ліцею, у якому відбувалися заняття.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до представників місії ОБСЄ, щоби вони повернулися до України та фіксували, що обстріли відбуваються з окупованої території, контрольованої російськими бойовиками.
- 17 лютого президент США Джо Байден заявив, що ризик вторгнення Росії до України залишається надзвичайно високим. Одним із імовірних сценаріїв розглядають підготовку Росії провокації під "іншим прапором", де на російські війська нападуть перевдягнені загони абощо.