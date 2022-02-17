У поліції показали евакуацію дітей на Луганщині через обстріли

Поліція оприлюднила відеозапис евакуації дітей та персоналу дитсадка в Станиці Луганській через артилерійські обстріли з боку російських гібридних формувань.

Джерело: пресслужба Національної поліції в Луганській області

Дослівно: "Сьогодні, 17 лютого, о 08.50 під час обстрілу терористами населеного пункту Станиця Луганська з важкого артилерійського озброєння, снаряди потрапили на подвір’я та у споруду дитячого садочку "Казка".

На момент обстрілу у дитячому садку перебувало 20 дітей та 18 осіб персоналу. Діточки в цей час снідали в їдальні на другому поверсі.".

Деталі: Представники поліції та рятувальники негайно прибули та організували евакуацію персоналу й дітей до укриття.

На місці заараз проводять слідство вибухотехніки спільно з представниками поліції, Служби безпеки та штабу операції Об’єднаних сил.

Наслідки обстрілів у дитсадку Фото: пресслужба НПУ в Луганській області

Місце в стіні дитсадка, у яке влучив снаряд бойовиків Фото: пресслужба НПУ на Луганщині

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