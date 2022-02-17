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Премьер Британии: обстрел детсада на Донбассе был "сфабрикованной операцией"

Четверг, 17 февраля 2022, 20:59
Премьер Британии: обстрел детсада на Донбассе был сфабрикованной операцией
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада на Донбассе пророссийскими сепаратистами был "сфабрикованной операцией", направленной на дискредитацию украинского правительства.

Об этом пишет The Guardian, пишет "Европейская правда".

"Сегодня, как я уверен, вы уже узнали, детский сад был обстрелян во время, как мы считаем – ну, мы знаем – это была сфабрикованная операция, призванная дискредитировать украинцев, призванная создать повод, подробную провокацию для действий России. Мы очень боимся, что это то, что мы увидим больше в течение следующих нескольких дней", – сказал Джонсон.

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"Сфабрикованная операция" (false-flag operation) – это инцидент, происхождение которого скрывается, как правило, для попытки спровоцировать месть.

По данным ОБСЕ, в четверг утром на линии фронта на востоке Украины произошло "несколько инцидентов с обстрелами".

В городе Станица Луганска в результате попадания снаряда, пробившего дыру в стене детсада, пострадали три человека.

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Джонсон сказал, что в эти выходные поедет в Мюнхен на конференцию по безопасности, "чтобы поговорить о том, что мы собираемся делать для объединения Запада".

По его словам, Великобритания готова ввести жесткие санкции против России. "У режима Путина еще есть время отступить. Еще есть время во избежание катастрофы; катастрофа для России, катастрофа для Украины и для мира", - сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что существует очень высокий риск вторжения в течение нескольких дней, а британский премьер Борис Джонсон отметил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться очень мрачной после обстрела детского сада в Луганской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

Темы: ВеликобританияБорис ДжонсонДонбасс
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