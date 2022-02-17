Залужний повідомляє про провокації в ОРДЛО і нагадує, що Україна обороняється

Головнокомандувач Збройних Сил генерал-лейтенант Валерій Залужний наголошує, що будь-яка шкода, завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях є провокацією.

Джерело: заява Залужного

Пряма мова Залужного: "За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням.

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Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер.

Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація.

Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією".

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Деталі: Наразі Україна інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.

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