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Залужний повідомляє про провокації в ОРДЛО і нагадує, що Україна обороняється

Роман ПетренкоЧетвер, 17 лютого 2022, 22:57
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ (ФОТО: ОК "ПІВНІЧ")

Головнокомандувач Збройних Сил генерал-лейтенант Валерій Залужний наголошує, що будь-яка шкода, завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях є провокацією.

Джерело: заява Залужного

Пряма мова Залужного: "За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням.

Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер.

Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація.

Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією".

Деталі: Наразі Україна інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.

Передісторія:

  • Пізно увечері 17 лютого бойовики відновили обстріли по Станиці Луганській. У житловий будинок потрапив боєприпас важкої зброї.
  • Російські ЗМІ тим часом пишуть, що це Збройні сили обстрілюють окуповану територію.

Теми: Збройні силиДонбасокупаціяРосія
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