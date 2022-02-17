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У Станиці Луганській відновилися обстріли, палає житловий будинок – джерело

Роман ПетренкоЧетвер, 17 лютого 2022, 21:30
У Станиці Луганській відновилися обстріли, палає житловий будинок – джерело
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Пізно увечері 17 лютого бойовики відновили обстріли по Станиці Луганській. У житловий будинок потрапив боєприпас важкої зброї.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Зазначається, що о 21:24 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що у смт Станиця Луганська на вулиці Магістральна буд. 8, 10 хвилин тому сталось попадання у житловий будинок з важкої зброї.

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Почалась пожежа, горить будинок.

Зазначається, що поранених та загиблих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Російські ЗМІ тим часом пишуть, що це Збройні сили обстрілюють окуповану територію.

Станом на 22 годину 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 50 порушень, 39 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо:

  • Проросійські бойовики на Донбасі з початку доби обстрілюють десятки населених пунктів з мінометів та іншого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. 
  • Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії – їх шпиталізовано.
  • Пізніше обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі закладу.

Теми: Донбас
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