У Станиці Луганській відновилися обстріли, палає житловий будинок – джерело

Пізно увечері 17 лютого бойовики відновили обстріли по Станиці Луганській. У житловий будинок потрапив боєприпас важкої зброї.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Зазначається, що о 21:24 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що у смт Станиця Луганська на вулиці Магістральна буд. 8, 10 хвилин тому сталось попадання у житловий будинок з важкої зброї.

Реклама:

Почалась пожежа, горить будинок.

Зазначається, що поранених та загиблих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Російські ЗМІ тим часом пишуть, що це Збройні сили обстрілюють окуповану територію.

Станом на 22 годину 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 50 порушень, 39 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо: