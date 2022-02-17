У Станиці Луганській відновилися обстріли, палає житловий будинок – джерело
Четвер, 17 лютого 2022, 21:30
Пізно увечері 17 лютого бойовики відновили обстріли по Станиці Луганській. У житловий будинок потрапив боєприпас важкої зброї.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: Зазначається, що о 21:24 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що у смт Станиця Луганська на вулиці Магістральна буд. 8, 10 хвилин тому сталось попадання у житловий будинок з важкої зброї.
Реклама:
Почалась пожежа, горить будинок.
Зазначається, що поранених та загиблих немає.
ВІДЕО ДНЯ
Російські ЗМІ тим часом пишуть, що це Збройні сили обстрілюють окуповану територію.
Станом на 22 годину 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 50 порушень, 39 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо:
- Проросійські бойовики на Донбасі з початку доби обстрілюють десятки населених пунктів з мінометів та іншого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
- Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії – їх шпиталізовано.
- Пізніше обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі закладу.