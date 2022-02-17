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Залужный сообщает о провокациях в ОРДЛО и напоминает, что Украина обороняется

Роман ПетренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 21:57
Залужный сообщает о провокациях в ОРДЛО и напоминает, что Украина обороняется

Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный отмечает, что любой ущерб, причиненный людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.

Источник: заявление Залужного

Прямая речь Залужного: "По поступающей из ОРДО информации в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением.

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Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер.

Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация.

Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией".

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Детали: Сейчас Украина информирует международные организации о подготовке таких провокаций.

Предыстория:

  • Поздним вечером 17 февраля боевики возобновили обстрелы по Станице Луганской. В жилой дом попал боеприпас тяжелого оружия.
  • Российские СМИ в это время пишут, что эти Вооруженные силы обстреливают оккупированную территорию.

Темы: Вооруженные силыДонбассоккупацияРосcия
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