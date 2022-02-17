Кількість загиблих від повеней і зсувів в Бразилії перевищила сотню

Кількість загиблих внаслідок зсувів у бразильському місті Петрополіс зросла до 104 людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Очікується, що кількість загиблих ростиме надалі. За офіційними даними, серед загиблих не менше ніж 13 дітей.

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За попередніми підрахунками, зникло не менше 35 осіб.

Як зазначається, понад 420 людей були змушені залишити свої будинки, сховавшись у місцевих школах та інших тимчасових житлах.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 94 загиблих.

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Нагадаємо:

Злива, що накрила Петрополіс, перевищили середні показники за лютий. Це була найсильніша злива, зареєстрована з 1932 року в Петрополісі.

Злива викликала зсуви. Будинки на схилах пагорбів були зруйновані, а автомобілі знесені, оскільки повені охопили вулиці міста.

Мер міста оголосив надзвичайний стан.

Довідково: Петрополіс, колись літня резиденція бразильського імператора, є популярним туристичним місцем. Проте його розташування свідчить про схильність до зсувів. Найгірший інцидент стався у 2011 році, коли понад 900 людей загинули в результаті селевих потоків у Петрополісі та сусідніх містах.