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Кількість загиблих від повеней і зсувів в Бразилії перевищила сотню

Анастасія КалатурЧетвер, 17 лютого 2022, 23:39
Кількість загиблих від повеней і зсувів в Бразилії перевищила сотню
ФОТО: GETTY IMAGES

Кількість загиблих внаслідок зсувів у бразильському місті Петрополіс зросла до 104 людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Очікується, що кількість загиблих ростиме надалі.  За офіційними даними, серед загиблих не менше ніж 13 дітей.

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За попередніми підрахунками, зникло не менше 35 осіб.

Як зазначається, понад 420 людей були змушені залишити свої будинки, сховавшись у місцевих школах та інших тимчасових житлах.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 94 загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Злива, що накрила Петрополіс, перевищили середні показники за лютий. Це була найсильніша злива, зареєстрована з 1932 року в Петрополісі.
  • Злива викликала зсуви. Будинки на схилах пагорбів були зруйновані, а автомобілі знесені, оскільки повені охопили вулиці міста.
  • Мер міста оголосив надзвичайний стан.

Довідково: Петрополіс, колись літня резиденція бразильського імператора, є популярним туристичним місцем. Проте його розташування свідчить про схильність до зсувів. Найгірший інцидент стався у 2011 році, коли понад 900 людей загинули в результаті селевих потоків у Петрополісі та сусідніх містах.

Теми: Бразиліястихійне лихо
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