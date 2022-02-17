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Число погибших от наводнений и оползней в Бразилии превысило сотню

Анастасия КалатурЧетверг, 17 февраля 2022, 23:39
Число погибших от наводнений и оползней в Бразилии превысило сотню
ФОТО: GETTY IMAGES

Число погибших в результате оползней в бразильском городе Петрополис возросло до 104 человек.

Источник: Reuters

Детали: Ожидается, что число погибших будет расти в дальнейшем. По официальным данным, среди погибших не менее 13 детей.

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По предварительным подсчетам, исчезло не менее 35 человек.

Как отмечается, более 420 человек были вынуждены покинуть свои дома, укрывшись в местных школах и других временных жилищах.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 94 погибших.

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Напомним:

  • Ливень, накрывший Петрополис, превысил средние показатели за февраль. Это был самый сильный ливень, зарегистрированный с 1932 года в Петрополисе.
  • Ливень вызвал оползни. Дома на склонах холмов были разрушены, а автомобили снесены, поскольку наводнения охватили улицы города.
  • Мэр города объявил чрезвычайное положение.

Справка: Петрополис, когда-то летняя резиденция бразильского императора, является популярным туристическим местом. Однако его расположение свидетельствует о склонности к оползням. Худший инцидент произошел в 2011 году, когда более 900 человек погибли в результате селевых потоков в Петрополисе и соседних городах.

Темы: Бразилиястихийное бедствие
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