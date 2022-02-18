Франція через десятиліття виводить військовий контингент з Малі

Франція та її союзники з європейських сил виведуть свої війська з Малі, де вони беруть участь у боротьбі з ісламістськими бойовиками з 2013 року.

Джерело: BBC з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона

Деталі: Очікується, що війська будуть виведені протягом чотирьох-шести місяців. Сили будуть передислоковані до інших районів африканського регіону Сахель.

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Макрон сказав, що рішення піти слідує за розривом дипломатичних відносин на тлі ворожості, що зростає, з боку правлячої військової хунти Малі. Макрон сказав, що Франція "не може продовжувати військові дії разом із де-факто владою, чию стратегію та приховані цілі ми не поділяємо".

Полковник Сулейман Дембеле, представник правлячої хунти, проігнорував заяву Франції, заявивши журналістам, що поки європейські сили перебували в країні, "тероризм охопив усю територію Малі".

Макрон заперечував, що місія зазнала невдачі, і наполягав на тому, що Франція, як і раніше, віддана боротьбі з ісламістськими повстанцями в регіоні.

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Нагадаємо: У липні Макрон заявив, що Франція скоро почне переформувати свої сили в Сахелі, де вона перебувала в авангарді боротьби з ісламістськими бойовиками, і в кінцевому підсумку скоротить свою військову присутність вдвічі.