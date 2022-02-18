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Франция спустя десятилетие выводит военный контингент из Мали

Анастасия КалатурПятница, 18 февраля 2022, 02:40
Франция спустя десятилетие выводит военный контингент из Мали
ФОТО: GETTY IMAGES

Франция и ее союзники по европейским силам выведут свои войска из Мали, где они участвуют в борьбе с исламистскими боевиками с 2013 года.

Источник: BBC со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона

Детали: Ожидается, что войска будут выведены в течение четырех-шести месяцев. Силы будут передислоцированы в другие районы африканского региона Сахель.

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Макрон сказал, что решение уйти следует за разрывом дипломатических отношений на фоне растущей вражды со стороны правящей военной хунты Мали. Макрон сказал, что Франция "не может продолжать военные действия вместе с де-факто властями, чью стратегию и скрытые цели мы не разделяем".

Полковник Сулейман Дембеле, представитель правящей хунты, проигнорировал заявление Франции, заявив журналистам, что пока  европейские силы находились в стране, "терроризм охватил всю территорию Мали".

Макрон отрицал, что миссия потерпела неудачу, и настаивал на том, что Франция по-прежнему отдана борьбе с исламистскими повстанцами в регионе.

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Напомним: В июле Макрон заявил, что Франция скоро начнет переформировать свои силы в Сахеле, где она находилась в авангарде борьбы с исламистскими боевиками, и в конечном счете сократит свое военное присутствие вдвое.

Темы: ФранцияАфрика
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