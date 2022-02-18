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Франция спустя десятилетие выводит военный контингент из Мали

Анастасия КалатурПятница, 18 февраля 2022, 03:40
ФОТО: GETTY IMAGES

Франция и ее союзники по европейским силам выведут свои войска из Мали, где они участвуют в борьбе с исламистскими боевиками с 2013 года.

Источник: BBC со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона

Детали: Ожидается, что войска будут выведены в течение четырех-шести месяцев. Силы будут передислоцированы в другие районы африканского региона Сахель.

Макрон сказал, что решение уйти следует за разрывом дипломатических отношений на фоне растущей вражды со стороны правящей военной хунты Мали. Макрон сказал, что Франция "не может продолжать военные действия вместе с де-факто властями, чью стратегию и скрытые цели мы не разделяем".

Полковник Сулейман Дембеле, представитель правящей хунты, проигнорировал заявление Франции, заявив журналистам, что пока  европейские силы находились в стране, "терроризм охватил всю территорию Мали".

Макрон отрицал, что миссия потерпела неудачу, и настаивал на том, что Франция по-прежнему отдана борьбе с исламистскими повстанцами в регионе.

Напомним: В июле Макрон заявил, что Франция скоро начнет переформировать свои силы в Сахеле, где она находилась в авангарде борьбы с исламистскими боевиками, и в конечном счете сократит свое военное присутствие вдвое.

Темы: ФранцияАфрика


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