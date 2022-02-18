Covid-19 в Україні: майже 35 тисяч випадків, але й 29 тисяч одужало

За добу 17 лютого в Україні зареєстрували 34 938 випадків зараження коронавірусом, однак 29 254 особи одужали після хвороби.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: За добу до лікарень з ускладненнями від COVID-19 ушпиталили 3323 людини.

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За добу 17 лютого від коронавірусу померло 282 людини. Порівняно з січнем та початку лютого добова смертність від коронавірусу продовжує зростати.

Поміж майже 35 тисяч нових хворих – 2879 дітей і 870 медиків.

Найбільшу кількість випадків виявили в Києві (4538), Одеській (3587), Дніпропетровській (2712), Донецькій (1833) і Харківській (1800) областях.

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За добу 65 089 українців отримали щеплення проти коронавірусу. Із них 17 796 зробили перше щеплення, 27 686 – отримали другу дозу.

По третю бустерну дозу в цей день прийшли 19 119 українців, по додаткову дозу – 488 людей.

Таким чином, з початку 2020 року в Україні захворіло на коронавірус – 4 672 198 осіб, одужали 3 896 009 осіб і померло 104 106 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.

Що було раніше: 16 лютого в Україні зареєстрували понад 33 тисячі випадків захворювання на коронавірусну хворобу: померло 259 людей і понад 3 200 пацієнтів ушпиталили з ускладненнями.