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Covid-19 в Украине: почти 35 тысяч случаев, но и 29 тысяч выздоровело

Денис КарловскийПятница, 18 февраля 2022, 07:23
Covid-19 в Украине: почти 35 тысяч случаев, но и 29 тысяч выздоровело
иллюстративное фото: эльдар сарахман, уп

За сутки 17 февраля в Украине зарегистрировали 34 938 случаев заражения коронавирусом, однако 29 254 человека выздоровели после болезни.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За сутки в больницы с осложнениями от COVID-19 госпитализировали 3323 человека.

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За сутки 17 февраля от коронавируса умерло 282 человека. По сравнению с январем и в начале февраля суточная смертность от коронавируса продолжает расти.

Среди почти 35 тысяч новых больных – 2879 детей и 870 медиков.

Наибольшее количество случаев было выявлено в Киеве (4538), Одесской (3587), Днепропетровской (2712), Донецкой (1833) и Харьковской (1800) областях.

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За сутки 65 089 украинцев получили прививку против коронавируса. Из них 17 796 сделали первую прививку, 27 686 – получили вторую дозу.

За третьей бустерной дозой в этот день пришли 19119 украинцев, дополнительной дозой – 488 человек.

Таким образом, с начала 2020 года в Украине заболело коронавирусом – 4 672 198 человек, выздоровели 3 896 009 человек и умерло 104 106 украинцев.

С начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки.

Что было раньше: 16 февраля в Украине зарегистрировали более 33 тысяч случаев заболевания коронавирусной болезнью: умерло 259 человек и более 3 200 пациентов госпитализировали с осложнениями.

Темы: коронавирусCovid-2019вакцинацияздравоохранение
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