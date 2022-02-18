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Український аташе запрошений на фінальні заходи російсько-білоруських навчань - Резніков

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 10:21
Український аташе запрошений на фінальні заходи російсько-білоруських навчань - Резніков
Олексій Резніков. фото Міноборони

Український аташе з питань оборони 19 лютого буде присутній на фінальних заходах російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022".

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи на годині запитань до уряду в парламенті 18 лютого

Деталі: Виступаючи в Раді, Резніков вкотре наголосив, що агресія України щодо білоруського народу неможлива в принципі, адже за таке "нас проклянуть наші нащадки". Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

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Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.

Це все відбувається відповідно до угоди між урядом України та Республікою Білорусь від 2001 року.

19 лютого наш аташе запрошений на фінальні заходи російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 10-20 лютого РФ та Білорусь проводять на території Білорусі спільні масштабні військові навчання "Союзна рішучість-2022", у тому числі поблизу кордонів України.

Теми: БілорусьвійнаМіноборони
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