Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Український аташе запрошений на фінальні заходи російсько-білоруських навчань - Резніков

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 11:21
Олексій Резніков. фото Міноборони

Український аташе з питань оборони 19 лютого буде присутній на фінальних заходах російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022".

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи на годині запитань до уряду в парламенті 18 лютого

Деталі: Виступаючи в Раді, Резніков вкотре наголосив, що агресія України щодо білоруського народу неможлива в принципі, адже за таке "нас проклянуть наші нащадки". Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.

Це все відбувається відповідно до угоди між урядом України та Республікою Білорусь від 2001 року.

19 лютого наш аташе запрошений на фінальні заходи російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022".

Нагадаємо: 10-20 лютого РФ та Білорусь проводять на території Білорусі спільні масштабні військові навчання "Союзна рішучість-2022", у тому числі поблизу кордонів України.

Теми: БілорусьвійнаМіноборони
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США

Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Усі новини...
Білорусь
Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник 
Лукашенко відповів на питання щодо готовності визнати ОРДЛО
Лукашенко пригрозив Заходу лишитись "вічним президентом"
Останні новини
09:25
МЗС: Настав час діяти для припинення агресії РФ
09:01
Росія визнає ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей – депутат Держдуми
08:50
Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?
08:24
В Україні 24 440 випадків Covid на добу, у Києві знову сплеск – 4193
08:11
Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ
08:00
Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США
07:30
Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
06:40
Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі
06:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
Усі новини...