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Украинский атташе приглашен на финальную фазу российско-белорусских учений - Резников

Валентина РоманенкоПятница, 18 февраля 2022, 10:21
Украинский атташе приглашен на финальную фазу российско-белорусских учений - Резников
Алексей Резников. фото Минобороны

Украинский атташе по вопросам обороны 19 февраля будет присутствовать на финальных мероприятиях российско-белорусских учений "Союзная решительность-2022".

Источник: министр обороны Алексей Резников, выступая на часе вопросов к правительству в парламенте 18 февраля

Детали: Выступая в Раде, Резников в очередной раз подчеркнул, что агрессия Украины по отношению к белорусскому народу невозможна в принципе, ведь за такое "нас проклянут наши потомки". Министр рассказал о практических шагах, предпринимаемых оборонными ведомствами обеих стран. В частности, после разговора министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

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Прямая речь: "Украинский атташе по вопросам обороны на следующий же день после нашего разговора посетил учения в Беларуси. 16 февраля мы принимали в Ровенской области белорусского атташе по вопросам обороны, который наблюдал за нашими учениями.

Это происходит в соответствии с соглашением между правительством Украины и Республикой Беларусь от 2001 года.

19 февраля наш атташе приглашен на финальные мероприятия российско-белорусских учений "Союзная решительность-2022".

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Напомним: 10-20 февраля РФ и Беларусь проводят на территории Беларуси совместные масштабные военные учения "Союзная решимость-2022", в том числе вблизи границ Украины.

Темы: БеларусьвойнаМинобороны
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