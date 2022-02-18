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Зеленський таки виступить на Мюнхенській безпековій конференції

Денис КарловськийП'ятниця, 18 лютого 2022, 10:29
Зеленський таки виступить на Мюнхенській безпековій конференції
Зеленський на Мюнхенській конференції в лютому 2020 року. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський буде особисто присутній на Мюнхенській безпековій конференції 19 лютого.

Джерело: порядок денний та графік конференції, оприлюднений на сайті

Деталі: Виступ президента призначений на 16:30 – 17:00 (за київським часом). Після заяви Зеленського заплановано провести відкриту дискусію слухачів із президентом. Модератором діалогу визначили журналіста бюро CNN у Лондоні Кристіана Аманпура.

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Раніше в Офісі президента коментували, що Зеленський ухвалить рішення щодо візиту до Мюнхена з огляду на безпекову ситуацію в Україні.

58-ма конференція розпочнеться 18 лютого в п’ятницю у своєму звичному місці – готелі Bayerischer Hof. Через пандемію COVID-19 організатори дещо зменшили фізичну присутність журналістів та другорядних членів міжнародних делегацій.

За словами міжнародних журналістів, представники країн "Великої сімки" планують провести зустріч через ризик повномасштабної війни між Росією та Україною, на якій зокрема обговорять формат санкцій проти Росії. 

ВІДЕО ДНЯ

Щорічно на Мюнхенській безпековій конференції збираються лідери держав, топ-дипломати, експерти в царині безпеки та дипломатії, колишні посадовці та великий бізнес тощо, щоби обговорити безпекові виклики для світу.

Передісторія: 

  • На початку лютого стало відомо, що Зеленський офіційно отримав запрошення на конференцію в Мюнхені. Водночас Росія взагалі відмовилася делегувати представників на захід.
  • 17 лютого стало відомо, що віце-президентка США Камала Гарріс проведе офіційну зустріч із Зеленським "на полях" конференції в Мюнхені. Сторони хочуть обговорити підтримку США на тлі російської загрози та пакет санкцій.
  • Крім того, на конференції планують провести традиційний "Український ланч", на якому чинні та колишні посадовці, дипломати та експерти обговорять безпекові виклики для України.

Теми: Зеленськийвійнадипломатичні відносиниМЗС
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