Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський таки виступить на Мюнхенській безпековій конференції

Денис КарловськийП'ятниця, 18 лютого 2022, 11:29
Зеленський на Мюнхенській конференції в лютому 2020 року. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський буде особисто присутній на Мюнхенській безпековій конференції 19 лютого.

Джерело: порядок денний та графік конференції, оприлюднений на сайті

Деталі: Виступ президента призначений на 16:30 – 17:00 (за київським часом). Після заяви Зеленського заплановано провести відкриту дискусію слухачів із президентом. Модератором діалогу визначили журналіста бюро CNN у Лондоні Кристіана Аманпура.

Раніше в Офісі президента коментували, що Зеленський ухвалить рішення щодо візиту до Мюнхена з огляду на безпекову ситуацію в Україні.

58-ма конференція розпочнеться 18 лютого в п’ятницю у своєму звичному місці – готелі Bayerischer Hof. Через пандемію COVID-19 організатори дещо зменшили фізичну присутність журналістів та другорядних членів міжнародних делегацій.

За словами міжнародних журналістів, представники країн "Великої сімки" планують провести зустріч через ризик повномасштабної війни між Росією та Україною, на якій зокрема обговорять формат санкцій проти Росії. 

Щорічно на Мюнхенській безпековій конференції збираються лідери держав, топ-дипломати, експерти в царині безпеки та дипломатії, колишні посадовці та великий бізнес тощо, щоби обговорити безпекові виклики для світу.

Передісторія: 

  • На початку лютого стало відомо, що Зеленський офіційно отримав запрошення на конференцію в Мюнхені. Водночас Росія взагалі відмовилася делегувати представників на захід.
  • 17 лютого стало відомо, що віце-президентка США Камала Гарріс проведе офіційну зустріч із Зеленським "на полях" конференції в Мюнхені. Сторони хочуть обговорити підтримку США на тлі російської загрози та пакет санкцій.
  • Крім того, на конференції планують провести традиційний "Український ланч", на якому чинні та колишні посадовці, дипломати та експерти обговорять безпекові виклики для України.

Теми: Зеленськийвійнадипломатичні відносиниМЗС
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Новини 21 лютого: Росія і визнання ОРДЛО, фейки РФ про український наступ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Україна має отримати систему гарантій на шляху до НАТО
Зеленський побував на передовій
Зеленський до ОБСЄ: будьте в Україні, щоби фіксувати обстріли на Донбасі
Останні новини
07:30
Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
06:40
Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі
06:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
04:36
Росія перша у світі за приростом COVID-хворих
03:45
Нафта подорожчала до рівня 2014 року — майже 100 доларів за барель
03:10
Канада оголосить санкції проти РФ через визнання незалежності "ЛДНР"
02:40
відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"
02:10
відеоЗеленський: Нічого і нікому не віддамо
01:40
Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі
Усі новини...