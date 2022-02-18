Зеленский таки выступит на Мюнхенской конференции безопасности

Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский будет лично присутствовать на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля.

Источник: повестка дня и график конференции, опубликованный на сайте

Детали: Выступление президента назначено на 16:30 - 17:00 (по киевскому времени). После заявления Зеленского планируется провести открытую дискуссию аудитории с президентом. Модератором диалога выбрали журналиста бюро CNN в Лондоне Кристиана Аманпура.

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Ранее в Офисе президента комментировали, что Зеленский примет решение о визите в Мюнхен, учитывая ситуации с безопасностью в Украине.

58-я конференция начнется 18 февраля в пятницу в своем привычном месте – отеле Bayerischer Hof. Из-за пандемии COVID-19 организаторы несколько снизили физическое присутствие журналистов и второстепенных членов международных делегаций.

По словам международных журналистов, представители стран "Большой семерки" планируют провести встречу из-за риска полномасштабной войны между Россией и Украиной, на которой в частности обсудят формат санкций против России.

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Ежегодно на Мюнхенской конференции безопасности собираются лидеры государств, топ-дипломаты, эксперты в области безопасности и дипломатии, бывшие чиновники и крупный бизнес и т.д., чтобы обсудить вызовы для мира в сфере безопасности.

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