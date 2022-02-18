Зеленский таки выступит на Мюнхенской конференции безопасности
Президент Владимир Зеленский будет лично присутствовать на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля.
Источник: повестка дня и график конференции, опубликованный на сайте
Детали: Выступление президента назначено на 16:30 - 17:00 (по киевскому времени). После заявления Зеленского планируется провести открытую дискуссию аудитории с президентом. Модератором диалога выбрали журналиста бюро CNN в Лондоне Кристиана Аманпура.
Ранее в Офисе президента комментировали, что Зеленский примет решение о визите в Мюнхен, учитывая ситуации с безопасностью в Украине.
58-я конференция начнется 18 февраля в пятницу в своем привычном месте – отеле Bayerischer Hof. Из-за пандемии COVID-19 организаторы несколько снизили физическое присутствие журналистов и второстепенных членов международных делегаций.
По словам международных журналистов, представители стран "Большой семерки" планируют провести встречу из-за риска полномасштабной войны между Россией и Украиной, на которой в частности обсудят формат санкций против России.
Ежегодно на Мюнхенской конференции безопасности собираются лидеры государств, топ-дипломаты, эксперты в области безопасности и дипломатии, бывшие чиновники и крупный бизнес и т.д., чтобы обсудить вызовы для мира в сфере безопасности.
Предыстория:
- В начале февраля стало известно, что Зеленский официально получил приглашение на конференцию в Мюнхене. В то же время, Россия вообще отказалась делегировать представителей на запад.
- 17 февраля стало известно, что вице-президент США Камала Харрис проведет официальную встречу с Зеленским "на полях" конференции в Мюнхене. Стороны хотят обсудить поддержку США на фоне российской угрозы и санкций.
- Кроме того, на конференции планируют провести традиционный "Украинский ланч", на котором действующие и бывшие чиновники, дипломаты и эксперты обсудят вызовы безопасности для Украины.