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Зеленский таки выступит на Мюнхенской конференции безопасности

Денис КарловскийПятница, 18 февраля 2022, 11:29
Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский будет лично присутствовать на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля.

Источник: повестка дня и график конференции, опубликованный на сайте

Детали: Выступление президента назначено на 16:30 - 17:00 (по киевскому времени). После заявления Зеленского планируется провести открытую дискуссию аудитории с президентом. Модератором диалога выбрали журналиста бюро CNN в Лондоне Кристиана Аманпура.

Ранее в Офисе президента комментировали, что Зеленский примет решение о визите в Мюнхен, учитывая ситуации с безопасностью в Украине.

58-я конференция начнется 18 февраля в пятницу в своем привычном месте – отеле Bayerischer Hof. Из-за пандемии COVID-19 организаторы несколько снизили физическое присутствие журналистов и второстепенных членов международных делегаций.

По словам международных журналистов, представители стран "Большой семерки" планируют провести встречу из-за риска полномасштабной войны между Россией и Украиной, на которой в частности обсудят формат санкций против России.

Ежегодно на Мюнхенской конференции безопасности собираются лидеры государств, топ-дипломаты, эксперты в области безопасности и дипломатии, бывшие чиновники и крупный бизнес и т.д., чтобы обсудить вызовы для мира в сфере безопасности.

Предыстория: 

  • В начале февраля стало известно, что Зеленский официально получил приглашение на конференцию в Мюнхене. В то же время, Россия вообще отказалась делегировать представителей на запад.
  • 17 февраля стало известно, что вице-президент США Камала Харрис проведет официальную встречу с Зеленским "на полях" конференции в Мюнхене. Стороны хотят обсудить поддержку США на фоне российской угрозы и санкций.
  • Кроме того, на конференции планируют провести традиционный "Украинский ланч", на котором действующие и бывшие чиновники, дипломаты и эксперты обсудят вызовы безопасности для Украины.

Темы: Зеленскийвойнадипломатические отношенияМИД


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