Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский таки выступит на Мюнхенской конференции безопасности

Денис КарловскийПятница, 18 февраля 2022, 10:29
Зеленский таки выступит на Мюнхенской конференции безопасности
Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский будет лично присутствовать на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля.

Источник: повестка дня и график конференции, опубликованный на сайте

Детали: Выступление президента назначено на 16:30 - 17:00 (по киевскому времени). После заявления Зеленского планируется провести открытую дискуссию аудитории с президентом. Модератором диалога выбрали журналиста бюро CNN в Лондоне Кристиана Аманпура.

Реклама:

Ранее в Офисе президента комментировали, что Зеленский примет решение о визите в Мюнхен, учитывая ситуации с безопасностью в Украине.

58-я конференция начнется 18 февраля в пятницу в своем привычном месте – отеле Bayerischer Hof. Из-за пандемии COVID-19 организаторы несколько снизили физическое присутствие журналистов и второстепенных членов международных делегаций.

По словам международных журналистов, представители стран "Большой семерки" планируют провести встречу из-за риска полномасштабной войны между Россией и Украиной, на которой в частности обсудят формат санкций против России.

ВИДЕО ДНЯ

Ежегодно на Мюнхенской конференции безопасности собираются лидеры государств, топ-дипломаты, эксперты в области безопасности и дипломатии, бывшие чиновники и крупный бизнес и т.д., чтобы обсудить вызовы для мира в сфере безопасности.

Предыстория: 

  • В начале февраля стало известно, что Зеленский официально получил приглашение на конференцию в Мюнхене. В то же время, Россия вообще отказалась делегировать представителей на запад.
  • 17 февраля стало известно, что вице-президент США Камала Харрис проведет официальную встречу с Зеленским "на полях" конференции в Мюнхене. Стороны хотят обсудить поддержку США на фоне российской угрозы и санкций.
  • Кроме того, на конференции планируют провести традиционный "Украинский ланч", на котором действующие и бывшие чиновники, дипломаты и эксперты обсудят вызовы безопасности для Украины.

Темы: Зеленскийвойнадипломатические отношенияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: