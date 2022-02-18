Допінг міг потрапити в організм українки на Олімпіаді через китайське м'ясо – тренер

Президент федерації бобслею та скелетону України заявив, що заборонений препарат міг потрапити в організм бобслеїстки Лідії Гунько, яка здала позитивну допінг-пробу на Олімпіаді, через китайське м'ясо.

Джерело: президент федерації бобслею та скелетону України Михайла Гераскевич у коментарі "Суспільне.Спорт"

Пряма мова: "Звідки це взялося і ця речовина - точно така ж, яку у нашому олімпійському селищі, не в Пекіні, а у нашому селищі знайшли у іранського гірськолижника. Незрозуміло.

І між тими тестами, між 10 та 14 лютого Лідія вживала м'ясо перед змаганнями. Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо у Китаї, тому що там незаборонено додавати ті речовини, які заборонені у спорті, у раціон худоби".

Деталі: За його словами, федерація буде боротися за Гунько у допінг-справі, адже допінг-проба, взята 10 лютого, нічого забороненого не виявила.

Гераскевич впевнений у невинуватості дівчини: "За таких ситуацій спортсмен найбільш безправний… Плюс це дуже дорого коштує, але ми будемо боротися".

Президент української федерації з бобслею додав, що Гунько нічого "не вживала, тому що у цьому нема жодного сенсу".

Він розповів, що на Олімпіаді не можна приховати, що ти з'їв: "За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми це все прекрасно розуміли і взагалі за чистий спорт".

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