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Допінг міг потрапити в організм українки на Олімпіаді через китайське м'ясо – тренер

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 лютого 2022, 10:37
Допінг міг потрапити в організм українки на Олімпіаді через китайське м'ясо – тренер
фото: getty images

Президент федерації бобслею та скелетону України заявив, що заборонений препарат міг потрапити в організм бобслеїстки Лідії Гунько, яка здала позитивну допінг-пробу на Олімпіаді, через китайське м'ясо. 

Джерело: президент федерації бобслею та скелетону України Михайла Гераскевич у коментарі "Суспільне.Спорт"

Пряма мова: "Звідки це взялося і ця речовина - точно така ж, яку у нашому олімпійському селищі, не в Пекіні, а у нашому селищі знайшли у іранського гірськолижника. Незрозуміло.

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І між тими тестами, між 10 та 14 лютого Лідія вживала м'ясо перед змаганнями. Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо у Китаї, тому що там незаборонено додавати ті речовини, які заборонені у спорті, у раціон худоби".

Деталі: За його словами, федерація буде боротися за Гунько у допінг-справі, адже допінг-проба, взята 10 лютого, нічого забороненого не виявила.

Гераскевич впевнений у невинуватості дівчини: "За таких ситуацій спортсмен найбільш безправний… Плюс це дуже дорого коштує, але ми будемо боротися".

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Президент української федерації з бобслею додав, що Гунько нічого "не вживала, тому що у цьому нема жодного сенсу".

Він розповів, що на Олімпіаді не можна приховати, що ти з'їв: "За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми це все прекрасно розуміли і взагалі за чистий спорт".

Передісторія: 

  • 17 лютого стало відомо, що українська бобслеїстка Лідія Гунько отримала позитивний результат допінг-тесту на Олімпійських іграх-2022.
  • На Олімпіаді-2022 Гунько посіла 20-е місце у змаганнях жінок у монобобі.
  • 4 лютого у Пекіні стартувала Зимова Олімпіада. Вона триватиме до 20 лютого.
  • Українські спортсмени наразі на Олімпіаді завоювали одну медаль. "Срібло" здобув фристайліст Олександр Абраменко у лижній акробатиці.

Теми: ОлімпіадаспортУкраїнаКитай
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