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Допинг мог попасть в организм украинки на Олимпиаде через китайское мясо – тренер

Мазуренко Алена Пятница, 18 февраля 2022, 11:37
фото: getty images

Президент федерации бобслея и скелетона Украины заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм бобслеистки Лидии Гунько, сдавшей положительную допинг-пробу на Олимпиад, через китайское мясо.

Источник: президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаила Гераскевич в комментарии "Суспільне.Спорт"

Прямая речь: "Откуда это взялось и это вещество - точно такое же, какое в нашем олимпийском поселке, не в Пекине, а в нашем поселке нашли у иранского горнолыжника. Неясно.

И между тестами, между 10 и 14 февраля Лидия употребляла мясо перед соревнованиями. Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там незапрещено добавлять вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота".

Детали: По его словам, федерация будет бороться за Гунько по допинг-делу, ведь допинг-проба, взятая 10 февраля, ничего запрещенного не обнаружила.

Гераскевич уверен в невиновности девушки: "В таких ситуациях спортсмен самый бесправный… Плюс это очень дорого стоит, но мы будем бороться".

Президент украинской федерации бобслея добавил, что Гунько ничего "не употребляла, потому что в этом нет никакого смысла".

Он рассказал, что на Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел: "При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы это все прекрасно понимали и вообще за чистый спорт".

Предыстория:

  • 17 февраля стало известно, что украинская бобслеистка Лидия Гунько получила положительный результат допинг-теста на Олимпийских играх-2022.
  • На Олимпиаде-2022 Гунько заняла 20-е место в соревнованиях женщин в монобобе.
  • 4 февраля в Пекине стартовала Зимняя Олимпиада. Она продлится до 20 февраля.
  • Украинские спортсмены на Олимпиаде завоевали одну медаль. "Серебро" получил фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике.

Темы: ОлимпиадаспортУкраинаКитай


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