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Резніков про легалізацію зброї: Переконаний, що це треба зробити

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 10:40
Резніков про легалізацію зброї: Переконаний, що це треба зробити
Олексій Резніков. фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков виступає за ухвалення закону, який регулюватиме обіг зброї та легалізує її.

Джерело: Рєзніков, відповідаючи на запитання нардепів у парламенті 18 лютого

Пряма мова: "Я переконаний, що це треба зробити. Тому що в Україні немає закону, який в принципі регулює обіг зброї. В нас лише відомчими актами це регулюється. Тому я дуже щиро вірю, що український парламент нарешті прийме закон, в якому буде все внормовано".

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Що передувало: В інтерв’ю виданню "РБК-Україна" Резніков розповів, що є давнім прихильником легалізації зброї.

"Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання – не носіння – короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно", - пояснював він.

Теми: зброяРезніков
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