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Резников о легализации оружия: Убежден, что это нужно сделать

Валентина РоманенкоПятница, 18 февраля 2022, 10:40
Резников о легализации оружия: Убежден, что это нужно сделать
Алексей Резников. фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников выступает за принятие закона, который будет регулировать обращение оружия и легализует его.

Источник: Резников, отвечая на вопросы нардепов в парламенте 18 февраля

Прямая речь: "Я убежден, что это нужно сделать. Потому что в Украине нет закона, который в принципе регулирует оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется. Поэтому я очень искренне верю, что украинский парламент наконец-то примет закон, в котором будет все нормировано".

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Что предшествовало: В интервью изданию "РБК-Украина" Резников рассказал, что является давним поклонником легализации оружия.

"Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно" , – объяснял он.

Темы: оружиеРезников
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