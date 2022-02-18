Гладковский проиграл суд журналистам, разоблачившим коррупцию в оборонке

Верховный суд отклонил жалобу Игоря Гладковского по делу против журналистов-расследователей издания Bihus.Info о признании недостоверным и опровержении расследования коррупции в оборонной сфере.

Источник: Bihus.Info

Детали: 16 февраля Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда поставил точку в судебном споре между Игорем Гладковским и журналистами Bihus.Info Денисом Бигусом и Лесей Ивановой. Спор решили в пользу журналистов.

Напомним: В 2019 году Bihus.Info обнародовало расследование "Армия.Друзья.Бабки" о коррупционных схемах в оборонном секторе, в частности об участии в этих схемах Игоря Гладковского - сына тогдашнего замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

После публикации Гладковский-младший подал в суд, потребовав признать расследование недостоверным.

3 июля 2020 года судья Подольского районного суда Владимир Гребенюк – иск удовлетворил. Однако 9 декабря 2021 года Киевский апелляционный суд отменил это решение и принял новое – отказать Гладковскому в его исковых требованиях в полном объеме.

Теперь кассационная инстанция оставила это постановление апелляционного суда в силе. Полный текст пока не обнародован.

Предыстория:

Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО.

Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

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