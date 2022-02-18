Режим Путіна відправляє до в'язниці ще одного Навального
Люблінський районний суд Москви замінив Олегу Навальному – братові опозиціонера Олексія Навального – умовне покарання в "санітарній справі" на реальне позбавлення волі.
Джерело: адвокат Нікос Параскєвов, чиї слова передає "Новая газета"
Деталі: Сам Навальний на засіданні був відсутній.
У січні МВС оголосило Олега Навального у міжнародний розшук. Незадовго до цього Федеральна служба РФ з виконання покарань зажадала замінити Навальному умовний термін на реальний "у зв'язку з невиконанням покладених обов'язків, ухиленням від відшкодування шкоди чи скоєнням нового злочину".
Преображенський районний суд Москви у серпні минулого року засудив брата опозиціонера до року умовно у так званій "санітарній справі" за нібито порушення антиковідних правил на акції протесту в Москві 23 січня 2021 року.
Крім Олега Навального, у справі винесли вироки прихильникам політика Любові Соболь, Кірі Ярмиш, Миколі Ляскіну та Олегу Степанову.
Передісторія:
- 3 лютого 2021 року суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії.