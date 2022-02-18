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Режим Путіна відправляє до в'язниці ще одного Навального

Євген КізіловП'ятниця, 18 лютого 2022, 15:50
Олег Навальний, фото Getty Images

Люблінський районний суд Москви замінив Олегу Навальному – братові опозиціонера Олексія Навального – умовне покарання в "санітарній справі" на реальне позбавлення волі.

Джерело: адвокат Нікос Параскєвов, чиї слова передає "Новая газета"

Деталі: Сам Навальний на засіданні був відсутній.

У січні МВС оголосило Олега Навального у міжнародний розшук. Незадовго до цього Федеральна служба РФ з виконання покарань зажадала замінити Навальному умовний термін на реальний "у зв'язку з невиконанням покладених обов'язків, ухиленням від відшкодування шкоди чи скоєнням нового злочину".

Преображенський районний суд Москви у серпні минулого року засудив брата опозиціонера до року умовно у так званій "санітарній справі" за нібито порушення антиковідних правил на акції протесту в Москві 23 січня 2021 року.

Крім Олега Навального, у справі винесли вироки прихильникам політика Любові Соболь, Кірі Ярмиш, Миколі Ляскіну та Олегу Степанову.

Передісторія:

  • 3 лютого 2021 року суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії.

Теми: Навальнийв'язницяРосіясуд
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