Режим Путина отправляет в тюрьму еще одного Навального
Люблинский районный суд Москвы заменил Олегу Навальному — брату оппозиционера Алексея Навального — условное наказание по "санитарному делу" на реальное лишение свободы.
Источник: адвокат Никос Параскевов, чьи слова передает "Новая газета"
Детали: Сам Навальный на заседании не присутствовал.
В январе МВД объявило Олега Навального в международный розыск.
Незадолго до этого Федеральная служба РФ по исполнению наказаний потребовала заменить Навальному условный срок по "санитарному делу" на реальный "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".
Преображенский районный суд Москвы в августе прошлого года приговорил брата оппозиционера к году условно по так называемому "санитарному делу", за якобы нарушение антиковидных правил на акции протеста в Москве 23 января 2021 года.
Помимо Олега Навального, по делу вынесли приговоры сторонникам политика Любови Соболь, Кире Ярмыш, Николаю Ляскину и Олегу Степанову.
Предыстория:
- 3 февраля 2021 года суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок – 3,5 года в исправительной колонии.