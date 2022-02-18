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Режим Путина отправляет в тюрьму еще одного Навального

Евгений КизиловПятница, 18 февраля 2022, 15:50
Олег Навальный, фото Getty Images

Люблинский районный суд Москвы заменил Олегу Навальному — брату оппозиционера Алексея Навального — условное наказание по "санитарному делу" на реальное лишение свободы.

Источник: адвокат Никос Параскевов, чьи слова передает "Новая газета"

Детали: Сам Навальный на заседании не присутствовал.

В январе МВД объявило Олега Навального в международный розыск.

Незадолго до этого Федеральная служба РФ по исполнению наказаний потребовала заменить Навальному условный срок по "санитарному делу" на реальный "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

Преображенский районный суд Москвы в августе прошлого года приговорил брата оппозиционера к году условно по так называемому "санитарному делу", за якобы нарушение антиковидных правил на акции протеста в Москве 23 января 2021 года.

Помимо Олега Навального, по делу вынесли приговоры сторонникам политика Любови Соболь, Кире Ярмыш, Николаю Ляскину и Олегу Степанову.

Предыстория:

  • 3 февраля 2021 года суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии.

Темы: НавальныйтюрьмаРосcиясуд


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