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РосЗМІ повідомли про "потужний вибух" в Донецьку. Місцеві нічого не чули

Євген КізіловП'ятниця, 18 лютого 2022, 18:09
Фото автомобіля, який нібито підірвали в Донецьку

Російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР".

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на свого кореспондента, ТАСС в Telegram, інформагенція окупантів, РБК

Деталі: Водночас джерела "Української правди", які живуть у центрі міста, кажуть, що нічого не чули.

Пізніше російське видання уточнило, що це вибухнув автомобіль на парковці біля "будинку уряду".

Агентство окупантів написало, що вибух стався близько 18:00 за київським часом і "вибухову хвилю чуло все місто".

За повідомленнями росЗМІ, начальник "народної міліції ДНР" Денис Синенков сказав, що вибухнув його автомобіль, він не постраждав.

Нагадаємо: Вдень 12 лютого у групах у соцмережах ширилися нічим не підтвердженні повідомлення про те, що в окупованому Донецьку нібито було чутно вибухи, водночас і ЗСУ, і ОБСЄ зазначили, що обстрілів не було.

Теми: Донецьквибухпропаганда
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