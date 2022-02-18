РосСМИ сообщили о "мощном взрыве" в Донецке. Местные ничего не слышали

Российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР".

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на своего корреспондента, ТАСС в Telegram, информагентство оккупантов, РБК

Детали: В то же время источники "Украинской правды", которые живут в центре города, говорят, что ничего не слышали.

Позднее российское издание уточнило, что это взорвался автомобиль на парковке у "дома правительства".

Агентство оккупантов написало, что взрыв произошел около 18:00 по киевсому времени и "взрывную волну слышал весь город".

По сообщениям росСМИ, начальник "народной милиции ДНР" Денис Синенков сказал, что взорвался его автомобиль, сам он не пострадал.

Напомним: Днем 12 февраля в группах в соцсетях распространяли ничем не подтвержденные сообщения о том, что в оккупированном Донецке якобы были слышны взрывы, и в ВСУ, и в ОБСЕ отметили, что обстрелов не было.