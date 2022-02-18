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Обстріли на Донбасі: від початку доби ворог 53 рази відкривав вогонь

П'ятниця, 18 лютого 2022, 18:08

Російсько-окупаційні війська 53 рази порушили режим припинення вогню від початку доби, 41 раз вогонь відкривали із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Джерело: вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Деталі: Станом на 17 годину 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 53 порушень режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".

Згідно з повідомленням, бойовики в основному використовували калібр 120 та 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Дослівно: "Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями. 

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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