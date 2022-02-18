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Обстрелы на Донбассе: с начала суток враг 53 раза открывал огонь

Пятница, 18 февраля 2022, 18:08

Российско-оккупационные войска 53 раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, 41 раз огонь открывали из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Источник: вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил

Детали: По состоянию на 17 часов 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Согласно сообщению, боевики в основном использовали калибр 120 и 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

Дословно: "Весь цинизм ситуации состоит в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов, прикрываясь мирными жителями.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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