Бутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

В ефірі програми Савіка Шустера побилися нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич та журналіст Юрій Бутусов.

Джерело: ефір "Свободи слова"

Пряма мова Бутусова: Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників (Шуфрича та Мураєва – ред.)".

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Деталі: Бутусов попросив не давати слова цим двом політикам, бо вони розповсюджують російські наративи.

Шуфрич відповів, що "зрадник чи ні – нехай встановлює суд".

Після цього Бутусов підійшов і вдарив його в лице.

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