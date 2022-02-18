Бутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
П'ятниця, 18 лютого 2022, 22:37
В ефірі програми Савіка Шустера побилися нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич та журналіст Юрій Бутусов.
Джерело: ефір "Свободи слова"
Пряма мова Бутусова: Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників (Шуфрича та Мураєва – ред.)".
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Деталі: Бутусов попросив не давати слова цим двом політикам, бо вони розповсюджують російські наративи.
Шуфрич відповів, що "зрадник чи ні – нехай встановлює суд".
Після цього Бутусов підійшов і вдарив його в лице.
ВІДЕО ДНЯ
Юрій Бутусов і Нестор Шуфрич побилися на "Свободі слова" Савіка Шустера pic.twitter.com/nSx8wQtPyM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2022