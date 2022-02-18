Бутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
Пятница, 18 февраля 2022, 22:37
В эфире программы Савика Шустера подрались нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов.
Источник: эфир "Свободы слова"
Прямая речь Бутусова: Очень жаль, что в столь трудный момент наш народ, все люди, защищающие нашу страну, вынуждены смотреть в эфире эти позорные изречения этих двух предателей (Шуфрича и Мураева – ред.)".
Реклама:
Детали: Бутусов попросил не давать слова этим двум политикам, потому что они распространяют российские нарративы.
Шуфрич ответил, что "предатель или нет – пусть устанавливает суд".
После этого Бутусов подошел и ударил его в лицо.
ВИДЕО ДНЯ
Юрій Бутусов і Нестор Шуфрич побилися на "Свободі слова" Савіка Шустера pic.twitter.com/nSx8wQtPyM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2022