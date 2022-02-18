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Бутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

Роман ПетренкоПятница, 18 февраля 2022, 23:37

В эфире программы Савика Шустера подрались нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов.

Источник: эфир "Свободы слова"

Прямая речь Бутусова: Очень жаль, что в столь трудный момент наш народ, все люди, защищающие нашу страну, вынуждены смотреть в эфире эти позорные изречения этих двух предателей (Шуфрича и Мураева – ред.)".

Детали: Бутусов попросил не давать слова этим двум политикам, потому что они распространяют российские нарративы.

 

Шуфрич ответил, что "предатель или нет – пусть устанавливает суд".

После этого Бутусов подошел и ударил его в лицо.

 

Темы: ОПЗЖШуфрич


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