Бутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

В эфире программы Савика Шустера подрались нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов.

Источник: эфир "Свободы слова"

Прямая речь Бутусова: Очень жаль, что в столь трудный момент наш народ, все люди, защищающие нашу страну, вынуждены смотреть в эфире эти позорные изречения этих двух предателей (Шуфрича и Мураева – ред.)".

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Детали: Бутусов попросил не давать слова этим двум политикам, потому что они распространяют российские нарративы.

Шуфрич ответил, что "предатель или нет – пусть устанавливает суд".

После этого Бутусов подошел и ударил его в лицо.

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