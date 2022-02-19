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Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів

Анастасія КалатурСубота, 19 лютого 2022, 01:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
ФОТО: GETTY IMAGES

Канадська поліція почала арештовувати протестувальників у рамках операції з припинення тритижневої блокади Оттави.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Операція почалася в центрі Оттави.

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Поліція вдалася до таких заходів після того, як уряд застосував Закон про надзвичайні ситуації. Група протестувальників залишилася у місті всупереч наказу піти. Деякі з тих, що залишилися, вишикувалися перед офіцерами, взявшись за руки і співаючи "О, Канада" — національний гімн.

Уже було арештовано 70 осіб. Тимчасовий начальник поліції міста Стів Белл заявив, що заарештованим пред'явлено різні звинувачення, включаючи заподіяння шкоди.

Поліція Оттави встановила майже 100 поліцейських контрольно-пропускних пунктів навколо основного місця протесту, а також великого ділового та житлового району в центрі міста, щоб нові протестувальники не приєднувалися до демонстрацій.

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Зазначається, що поліція звинуватила протестувальників у використанні дітей як щит між шеренгою офіцерів і місцем протесту.

Що передувало:  15 лютого прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив, що уряд застосує Закон про надзвичайні ситуації.  Він надає уряду можливість "вживати спеціальних тимчасових заходів, які можуть бути неприйнятними в звичайний час", щоб впоратися з "невідкладною та критичною ситуацією" і її наслідками.  Це дає поліції більше інструментів для відновлення порядку у місцях, де публічні збори є незаконними та небезпечними діями, такими як блокада та окупація.  Уряд також виділяє та охороняє критичні зони, такі як прикордонні переходи та аеропорти. За словами Трюдо, застосування закону також дозволить уряду забезпечити надання основних послуг, таких як буксирування вантажівок. Зокрема краудфандингові платформи повинні реєструватися в національному агентстві фінансової розвідки  і повідомляти про великі та підозрілі транзакції.

Передісторія:

  • 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників.  Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
  • Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
  • Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.

Теми: Канадаакції
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