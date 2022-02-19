Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
Канадская полиция начала арестовывать протестующих в рамках операции по прекращению трехнедельной блокады Оттавы.
Детали: Операция началась в центре Оттавы.
Полиция прибегла к таким мерам после того, как правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях. Группа протестующих осталась в городе вопреки приказу уйти. Некоторые из оставшихся выстроились перед офицерами, взявшись за руки и поя "О, Канада" — национальный гимн.
Уже были арестованы 70 человек. Временный начальник полиции города Стив Белл заявил, что арестованным предъявлены различные обвинения, включая причинение ущерба.
Полиция Оттавы установила около 100 полицейских контрольно-пропускных пунктов вокруг основного места протеста, а также большого делового и жилого района в центре города, чтобы новые протестующие не присоединялись к демонстрациям.
Отмечается, что полиция обвинила протестующих в использовании детей в качестве щита между шеренгой офицеров и местом протеста.
Что предшествовало: 15 февраля премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что правительство применит Закон о чрезвычайных ситуациях. Он предоставляет правительству возможность "принимать специальные временные меры, которые могут быть неприемлемы в обычное время", чтобы справиться с "неотложной и критической ситуацией" и ее последствиями. Это дает полиции больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичные собрания являются незаконными и опасными действиями, такими как блокада и оккупация. Правительство также выделяет и охраняет критические зоны, такие как пограничные переходы и аэропорты. По словам Трюдо, применение закона также позволит правительству обеспечить предоставление основных услуг, таких как буксировка грузовиков. В частности, краудфандинговые платформы должны регистрироваться в национальном агентстве финансовой разведки и сообщать о крупных и подозрительных транзакциях.
Предыстория:
- 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
- Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
- Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.