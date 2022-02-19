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Макрон поговорить телефоном з Зеленським, а тоді з Путіним

Субота, 19 лютого 2022, 04:28
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франції Еммануель Макрон поговорить телефоном з президентом Володимиром Зеленським 19 лютого, а наступного дня - з Володимиром Путіним.

Джерело: RFI з посиланням на Єлисейський палац, Le Figaro

Дослівно Макрон: "Наш обов’язок, як і раніше, полягає в тому, щоб уникнути гіршого [...] Ми вважаємо, що ми все ще маємо можливість відмовити президента Путіна від нападу на Україну".

Нагадаємо

  • 8 лютого Макрон прибув до України для переговорів з  Зеленським.  Це був перший за 24 роки візит президента Франції до України.
  • Напередодні Макрон зустрічався у Москві з Путіним. Переговори тривали 6 годин.

Теми: МакронЗеленськийПутін
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