Макрон поговорить телефоном з Зеленським, а тоді з Путіним
Субота, 19 лютого 2022, 04:28
Президент Франції Еммануель Макрон поговорить телефоном з президентом Володимиром Зеленським 19 лютого, а наступного дня - з Володимиром Путіним.
Джерело: RFI з посиланням на Єлисейський палац, Le Figaro
Дослівно Макрон: "Наш обов’язок, як і раніше, полягає в тому, щоб уникнути гіршого [...] Ми вважаємо, що ми все ще маємо можливість відмовити президента Путіна від нападу на Україну".
Нагадаємо:
- 8 лютого Макрон прибув до України для переговорів з Зеленським. Це був перший за 24 роки візит президента Франції до України.
- Напередодні Макрон зустрічався у Москві з Путіним. Переговори тривали 6 годин.