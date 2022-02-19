Макрон поговорит по телефону с Зеленским, а затем с Путиным
Суббота, 19 февраля 2022, 03:28
Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит по телефону с президентом Владимиром Зеленским 19 февраля, а на следующий день – с Владимиром Путиным.
Источник: RFI со ссылкой на Елисейский дворец, Le Figaro
Дословно Макрон: "Наш долг по-прежнему состоит в том, чтобы избежать худшего [...] Мы считаем, что мы все еще имеем возможность отговорить президента Путина от нападения на Украину".
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Напомним:
- 8 февраля Макрон прибыл в Украину для переговоров с Зеленским. Это был первый за 24 года визит президента Франции в Украину.
- Днем ранее Макрон встречался в Москве с Путиным. Переговоры длились 6 часов.