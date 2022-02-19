Макрон поговорит по телефону с Зеленским, а затем с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит по телефону с президентом Владимиром Зеленским 19 февраля, а на следующий день – с Владимиром Путиным.

Источник: RFI со ссылкой на Елисейский дворец, Le Figaro

Дословно Макрон: "Наш долг по-прежнему состоит в том, чтобы избежать худшего [...] Мы считаем, что мы все еще имеем возможность отговорить президента Путина от нападения на Украину".

Напомним: