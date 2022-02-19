Ковід: У світі 1,9 мільйона хворих, за захворюваністю лідирують Німеччина та Росія
Субота, 19 лютого 2022, 03:59
За добу 17 лютого у світі виявили 1 928 537 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в Німеччині - 206 037 заражень, в Росії – 180 071, в Бразилії – 122 748.
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Крім того, в Південній Кореї – 109 828 випадків, а в США – 108 480.
Україна, де 34 938 випадків, на 14 місці у світі, а в Європі – на 7.
10 268 людей у світі померли від ковіду за добу. За цим показником Україна (282 смерті) на 11 місці у світі і на 6 – серед європейських країн.
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Українська правда