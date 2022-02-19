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Ковід: У світі 1,9 мільйона хворих, за захворюваністю лідирують Німеччина та Росія

Субота, 19 лютого 2022, 04:59
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 17 лютого у світі виявили 1 928 537 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Німеччині  - 206 037 заражень, в Росії – 180 071, в Бразилії – 122 748.

Крім того, в Південній Кореї – 109 828 випадків, а в США – 108 480.

Україна, де 34 938  випадків, на 14 місці у світі, а в Європі – на 7.

10 268 людей у світі померли від ковіду за добу. За цим показником Україна (282 смерті) на 11 місці у світі і на 6 – серед європейських країн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Нагадаємо: 17 лютого в Україні 29 254 особи одужали від коронавірусу, ушпиталили 3323 людини. 

Українська правда
Теми: коронавірус
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