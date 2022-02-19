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Ковид: В мире 1,9 миллиона больных, по заболеваемости лидируют Германия и Россия

Суббота, 19 февраля 2022, 04:59
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 17 февраля в мире обнаружили 1 928 537 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в Германии - 206 037 заражений, в России - 180 071, в Бразилии - 122 748.

Кроме того, в Южной Корее – 109 828 случаев, а в США – 108 480.

Украина, где 34 938 случаев, на 14 месте в мире, а в Европе – на 7.

10 268 человек в мире умерли от ковида за сутки. По этому показателю Украина (282 смерти) на 11 месте в мире и на 6 – среди европейских стран.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 17 февраля в Украине 29 254 человека выздоровели от коронавируса, госпитализировали 3323 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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