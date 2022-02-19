На Донеччині зупинено подачу води на 4 фільтрувальні станції

Внаслідок пошкодження трансформаторів насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу через обстріли на Донеччині зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції.

Джерело: КП "Вода Донбасу"

Дослівно: "Сьогодні насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу знаходилася в зоні обстрілу, боєприпасами пошкоджено два трансформатори".

Реклама:

Деталі: Зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, Старокримські №1, №2.

Карлівська фільтрування станція забезпечує водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, а також селищ міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, сіл Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка.

Великоанадольська фільтрувальна станція живить водою міста Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне.

ВІДЕО ДНЯ

Старокримські фільтрувальні станції №1 і №2 забезпечують водопостачання Маріуполя, Сартани і Старого Криму.

Зазначається, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

Співробітники КП "Компанія "Вода Донбасу" обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.

Що передувало: У суботу зранку окупаційна влада ОРДО заявила, що внаслідок обстрілу пошкоджено Південно-Донбаський водопровід, без води можуть залишитися міста та селища по обидва боки лінії розмежування.