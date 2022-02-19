В ОРДО заявили про пошкодження водогону: без води можуть лишитися по обидва боки

Окупаційна влада ОРДО заявила, що внаслідок обстрілу пошкоджено Південно-Донбаський водопровід, без води можуть залишитися міста та селища по обидва боки лінії розмежування.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на "главу адміністрації Докучаєвська" так званої "ДНР" (ОРДО) Олександра Качанова та "представника народної міліції" ОРДО Едуарда Басуріна

Деталі: "За інформацією від водоканалу перебито Південно-Донбаський водогін 1-го підйому", - написав Качанов у своєму телеграм-каналі.

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Він зазначив, що Південно-Донбаський водогін живить водою десятки досить великих населених пунктів з обох боків лінії розмежування.

У свою чергу, Басурін заявив, що через обстріл понад 40 міст і селищ по обидва боки від лінії зіткнення можуть залишитися без питної води.

"В результаті обстрілу зафіксовано пошкодження електропідстанції та зупинено роботу насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водоводу, що ставить під загрозу водопостачання п'яти фільтрувальних станцій Донбасу по обидва боки лінії зіткнення, що забезпечують водою понад 40 населених пунктів", - заявив журналістам Басурін.

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Що передувало: У п'ятницю ввечері російські ЗМІ та бойовики повідомили, що в Луганську на непідконтрольній українській владі території стався вибух на газопроводі.

Перед цим російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР". Виявилося, що вибухнув автомобіль на парковці біля так званого "будинку уряду".

18 лютого ватажки ОРДЛО оголосили про евакуацію населення, яке проживає на непідконтрольній території, до Росії.