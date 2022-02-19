В Донецкой области остановлена подача воды на 4 фильтровальные станции
В результате повреждения трансформаторов насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода из-за обстрелов в Донецкой области остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции.
Источник: КП "Вода Донбасса"
Дословно: "Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора".
Детали: Остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымскую №1, №2.
Карловская фильтрация станция обеспечивает водоснабжение городов Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, а также поселков городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка.
Великоанадольская фильтровальная станция питает водой города Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное.
Старокрымские фильтровальные станции №1 и №2 обеспечивают водоснабжение Мариуполя, Сартаны и Старого Крыма.
Отмечается, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.
Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждение оборудования для определения объема восстановительных работ.
Что предшествовало: В субботу утром оккупационные власти ОРДО заявили, что в результате обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, без воды могут остаться города и поселки по обе стороны линии разграничения.