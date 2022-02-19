Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области остановлена ​​подача воды на 4 фильтровальные станции

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 09:26
В Донецкой области остановлена ​​подача воды на 4 фильтровальные станции

В результате повреждения трансформаторов насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода из-за обстрелов в Донецкой области остановлена ​​подача воды на четыре фильтровальные станции.

Источник: КП "Вода Донбасса"

Дословно: "Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора".

Реклама:

Детали: Остановлена ​​подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымскую №1, №2.

Карловская фильтрация станция обеспечивает водоснабжение городов Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, а также поселков городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка.

Великоанадольская фильтровальная станция питает водой города Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное.

ВИДЕО ДНЯ

Старокрымские фильтровальные станции №1 и №2 обеспечивают водоснабжение Мариуполя, Сартаны и Старого Крыма.

Отмечается, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждение оборудования для определения объема восстановительных работ.

Что предшествовало: В субботу утром оккупационные власти ОРДО заявили, что в результате обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, без воды могут остаться города и поселки по обе стороны линии разграничения.

Темы: водаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
вода
Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский
Отключили воду и требовали взятку: в Киеве разоблачили служащего "Киевводоканала"
Заработала первая нитка водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: