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Окупанти для картинки обстріляли підконтрольний їм населений пункт - ЗСУ

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 11:00
Окупанти для картинки обстріляли підконтрольний їм населений пункт - ЗСУ
фото штабу ООС

Російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи з метою дискредитації ЗСУ.

Джерело: ОТУ "Схід"

Дослівно: "Сьогодні, з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію - відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи".

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Деталі: Близько 4.00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи.

"Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових", - підкреслили в ОТУ "Схід".

Теми: війнаООС
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