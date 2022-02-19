Оккупанты для картинки обстреляли подконтрольный им населенный пункт – ВСУ

Российские оккупанты открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы с целью дискредитации ВСУ.

Источник: ОТУ "Восток"

Дословно: "Сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы".

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Детали: Около 4:00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы.

"Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных", - подчеркнули в ОТУ "Восток".