Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сотні евакуйованих з ОРДО з вечора сидять у холодних автобусах – росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 11:21
Сотні евакуйованих з ОРДО з вечора сидять у холодних автобусах – росЗМІ
фото: Елена Романова/Facebook

Сотні евакуйованих мешканців ОРДО всю ніч провели у холодних автобусах у Ростовській області РФ, їх досі ніде не прийняли.

Джерело: Новая газета, Олена Романова у Facebook

 
фото: Елена Романова/Facebook

Деталі: За даними видання, понад три десятки автобусів із жінками, старими людьми та дітьми всю ніч простояли у селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області після оголошення так званою "ДНР" евакуації до Росії.

Реклама:

Перші автобуси з біженцями почали прибувати до Ростовської області ще до півночі. На прикордонному переході "Матвєєв Курган" евакуйованих пересаджували в автобуси і направляли до Неклинівського району, де, як очікувалося, мали бути організовані пункти тимчасового розміщення.

Проте станом на 10 годину ранку 19 лютого (9 ранку за київським часом), сотні людей, включаючи немовлят, продовжують залишатися в автобусах.

"Їм не надали гарячого харчування, санаторії, де, ймовірно, планувалося розміщення, зачинені, вхід охороняють співробітники поліції та МНС", - пише видання.

Як повідомляє кореспондент "Нової газети" Олена Романова, діти 12 годин без гарячого харчування. Туалет – у полях. У немовлят закінчується суміш.

"Люди кажуть: Краще пересиділи б у підвалах" - додала вона.

Пізніше Романова написала, що людей вигнали з автобусів на вулицю.

 
фото: Елена Романова/Facebook

"Діти замерзають. Це Дебальцеве, Вуглегірськ... Один автобус заглух десь у полях – скінчився бензин", – пише кореспондент.

Теми: РосіяДНРОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Культ Сталіна. Якими будуть нові підручники з історії у Росії та на тимчасово окупованих територіях
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс "Сармат", яким лякав Путін
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: