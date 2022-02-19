Сотні евакуйованих з ОРДО з вечора сидять у холодних автобусах – росЗМІ

Сотні евакуйованих мешканців ОРДО всю ніч провели у холодних автобусах у Ростовській області РФ, їх досі ніде не прийняли.

Джерело: Новая газета, Олена Романова у Facebook

фото: Елена Романова/Facebook

Деталі: За даними видання, понад три десятки автобусів із жінками, старими людьми та дітьми всю ніч простояли у селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області після оголошення так званою "ДНР" евакуації до Росії.

Перші автобуси з біженцями почали прибувати до Ростовської області ще до півночі. На прикордонному переході "Матвєєв Курган" евакуйованих пересаджували в автобуси і направляли до Неклинівського району, де, як очікувалося, мали бути організовані пункти тимчасового розміщення.

Проте станом на 10 годину ранку 19 лютого (9 ранку за київським часом), сотні людей, включаючи немовлят, продовжують залишатися в автобусах.

Более трех десятков автобусов с женщинами, стариками и детьми с ночи стоят в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области.https://t.co/dWdblsBJPU



Видео: «Новая газета» pic.twitter.com/laxgubgVpq — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 19, 2022

"Їм не надали гарячого харчування, санаторії, де, ймовірно, планувалося розміщення, зачинені, вхід охороняють співробітники поліції та МНС", - пише видання.

Як повідомляє кореспондент "Нової газети" Олена Романова, діти 12 годин без гарячого харчування. Туалет – у полях. У немовлят закінчується суміш.

"Люди кажуть: Краще пересиділи б у підвалах" - додала вона.

Пізніше Романова написала, що людей вигнали з автобусів на вулицю.

фото: Елена Романова/Facebook

"Діти замерзають. Це Дебальцеве, Вуглегірськ... Один автобус заглух десь у полях – скінчився бензин", – пише кореспондент.