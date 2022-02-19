Сотни эвакуированных из ОРДО с вечера сидят в холодных автобусах – росСМИ

Сотни эвакуированных жителей ОРДО всю ночь провели в холодных автобусах в Ростовской области, их до сих пор нигде не приняли.

Источник: Новая газета, Елена Романова в Facebook

фото: Елена Романова/Facebook

Детали: По данным издания, более трех десятков автобусов с женщинами, стариками и детьми всю ночь простояли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области после объявления так называемой "ДНР" эвакуации в Россию.

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Первые автобусы с беженцами начали прибывать в Ростовскую область еще до полуночи. На погранпереходе "Матвеев Курган" беженцев пересаживали в автобусы и направляли в Неклиновский район, где, как ожидалось, должны были быть организованы пункты временного размещения.

Однако по состоянию на 10 часов утра 19 февраля (9 утра по киевскому времени), сотни людей, включая грудных детей, продолжают оставаться в автобусах.

Более трех десятков автобусов с женщинами, стариками и детьми с ночи стоят в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области.https://t.co/dWdblsBJPU



Видео: «Новая газета» pic.twitter.com/laxgubgVpq ВИДЕО ДНЯ February 19, 2022

"Им не предоставили горячего питания, санатории, где предположительно планировалось размещение, закрыты, вход охраняют сотрудники полиции и МЧС", - пишет издание.

Как сообщает в Facebook корреспондент "Новой газеты" Елена Романова, дети 12 часов без горячего питания. Туалет – в полях. У грудничков кончается смесь.

"Люди говорят: Лучше бы пересидели в подвалах" - добавила она.

Позже Романова написала, что людей вообще выгнали из автобусов на улицу.

фото: Елена Романова/Facebook

"Дети замерзают. Это Дебальцево, Углегорск...Один автобус заглох где-то в полях - кончился бензин", - пишет корреспондент.