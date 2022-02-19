Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Слуги" приїхали в зону ООС спілкуватися з військовими

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 11:34
Слуги приїхали в зону ООС спілкуватися з військовими
фото: Юлія Палійчук/Telegram

Нардепи з фракції "Слуга народу" прибули в зону ООС, де поспілкуються з військовими та передадуть їм дрони.

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: До району ООС прибули голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, нардепи Юрій Мисягін та Мар’яна Безугла.

Реклама:

"Народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових", - анонсувала Палійчук.

Що передувало: У п’ятницю секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський вирішив відправити на лінію фронту представників від Верховної Ради та Кабміну. Сам Данілов також збирався приїхати.

Водночас він не пояснив, з чим пов’язане таке рішення і чим будуть займатися посадовці в районі ООС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Слуга народуООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Слуга народу
Міністру Резнікову: Укладайте не парі, а договори за ринковими цінами
Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні?
Новий нардеп від "Слуги народу" офіційно з’явився у Верховній Раді
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: