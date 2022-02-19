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"Слуги" приїхали в зону ООС спілкуватися з військовими

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 12:34
фото: Юлія Палійчук/Telegram

Нардепи з фракції "Слуга народу" прибули в зону ООС, де поспілкуються з військовими та передадуть їм дрони.

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: До району ООС прибули голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, нардепи Юрій Мисягін та Мар’яна Безугла.

"Народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових", - анонсувала Палійчук.

Що передувало: У п’ятницю секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський вирішив відправити на лінію фронту представників від Верховної Ради та Кабміну. Сам Данілов також збирався приїхати.

Водночас він не пояснив, з чим пов’язане таке рішення і чим будуть займатися посадовці в районі ООС.

Теми: Слуга народуООС
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