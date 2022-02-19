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"Слуги" приехали в зону ООС общаться с военными

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 11:34
Слуги приехали в зону ООС общаться с военными
фото: Юлія Палійчук/Telegram

Нардепы из фракции "Слуга народа" прибыли в зону ООС, где пообщаются с военными и передадут им дроны.

Источник: спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Детали: В район ООС прибыли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, нардепы Юрий Мисягин и Марьяна Безугла.

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"Народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных", - анонсировала Палийчук.

Что предшествовало: В пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский решил отправить на линию фронта представителей Верховной Рады и Кабмина. Сам Данилов тоже собирался приехать.

В то же время, он не объяснил, с чем связано такое решение и чем будут заниматься чиновники в районе ООС.

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Темы: Слуга народаООС
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