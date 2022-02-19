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Слідком Росії взявся за "влучення українського снаряду" в РФ

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 12:29
Слідком Росії взявся за влучення українського снаряду в РФ
фото Слідкому РФ, що ілюструє новину про "влучення" українського снаряду

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом нібито влучення українського снаряду на територію Росії.

Джерело: Слідчий комітет РФ

Дослівно: "За даними ЗМІ, на території Ростовської області поблизу кордону з Україною військовослужбовці українських збройних сил здійснили масовані обстріли із застосуванням важкого озброєння.

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Внаслідок обстрілу снаряд, який був випущений з території України, розірвався у Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону".

Деталі: Бастрикін доручив слідчим головного слідчого управління СК Росії порушити кримінальну справу за даним фактом та провести "ретельне та всебічне розслідування" всіх обставин того, що сталося.

Слідком РФ також опублікував фото нібито місця, де розірвався снаряд.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувалоЗа даними російських ЗМІ, снаряд розірвався у суботу в Тарасівському районі Ростовської області РФ за кілометр від кордону Росії з Україною.

Чому це важливо? У США давно попереджають, що Росія може здійснити провокацію для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен 17 лютого заявив, що приводом для вторгнення з боку РФ може бути сфабрикований так званий теракт всередині Росії, вигадане віднайдення братської могили, інсценований безпілотний удар по мирних жителях або фейк, навіть реальний напад із застосуванням хімічної зброї.

Теми: Росія
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