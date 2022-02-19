Следком России взялся за "попадание украинского снаряда" в РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту якобы попадания украинского снаряда на территорию России.

Источник: Следственный комитет РФ

Дословно: "По данным СМИ, на территории Ростовской области вблизи границы с Украиной, военнослужащие украинских вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

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В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы".

Детали: Бастрыкин поручил следователям главного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести "тщательное и всестороннее расследование" всех обстоятельств произошедшего.

Следком РФ также опубликовал фото якобы того места, где разорвался снаряд.

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Что предшествовало: По данным российских СМИ, снаряд разорвался в субботу в Тарасовском районе Ростовской области РФ в километре от границы России с Украиной.

Почему это важно? В США давно предупреждают, что Россия может совершить провокацию для оправдания полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен 17 февраля заявил, что поводом для вторжения со стороны РФ может быть сфабрикованный так называемый теракт внутри России, выдуманное нахождение братской могилы, инсценированный беспилотный удар по мирным жителям или фейк, даже реальное нападение с применением химического оружия.