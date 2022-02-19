Следком России взялся за "попадание украинского снаряда" в РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту якобы попадания украинского снаряда на территорию России.

Источник: Следственный комитет РФ

Дословно: "По данным СМИ, на территории Ростовской области вблизи границы с Украиной, военнослужащие украинских вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы".

Детали: Бастрыкин поручил следователям главного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести "тщательное и всестороннее расследование" всех обстоятельств произошедшего.

Следком РФ также опубликовал фото якобы того места, где разорвался снаряд.