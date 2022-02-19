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Следком России взялся за "попадание украинского снаряда" в РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 13:29
фото Следкома РФ, иллюстрирующее новость о "попадании" украинского снаряда

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту якобы попадания украинского снаряда на территорию России.

Источник: Следственный комитет РФ

Дословно: "По данным СМИ, на территории Ростовской области вблизи границы с Украиной, военнослужащие украинских вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы".

Детали: Бастрыкин поручил следователям главного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести "тщательное и всестороннее расследование" всех обстоятельств произошедшего.

Следком РФ также опубликовал фото якобы того места, где разорвался снаряд.

Темы: Росcия


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