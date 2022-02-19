Найманці РФ знову обстрілюють дорожній коридор "Луганськ-Щастя"
Субота, 19 лютого 2022, 13:51
Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Повідомляється, що противник веде обстріл із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів. Прикордонні наряди перебувають на позиціях.
Дослівно: "Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження".
Що передувало: 18 лютого російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.