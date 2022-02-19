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Найманці РФ знову обстрілюють дорожній коридор "Луганськ-Щастя"

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 13:51
фото ДПСУ

Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Повідомляється, що противник веде обстріл із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів. Прикордонні наряди перебувають на позиціях.

Дослівно: "Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження".

Що передувало: 18 лютого російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.

Теми: Луганська область
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