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Найманці РФ знову обстрілюють дорожній коридор "Луганськ-Щастя"

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 12:51
Найманці РФ знову обстрілюють дорожній коридор Луганськ-Щастя
фото ДПСУ

Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

Джерело: Державна прикордонна служба України

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Деталі: Повідомляється, що противник веде обстріл із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів. Прикордонні наряди перебувають на позиціях.

Дослівно: "Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження".

Що передувало: 18 лютого російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.

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Теми: Луганська область
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