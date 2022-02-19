Наемники РФ снова обстреливают дорожный коридор "Луганск-Счастье"

С утра субботы российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Сообщается, что противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов. Пограничные наряды находятся на позициях.

Дословно: "Инфраструктура дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения, терпит повреждения".

Что предшествовало: 18 февраля российско-оккупационные войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.