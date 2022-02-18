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Бойовики обстріляли гумконвой ООН на Луганщині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 15:26
фото ДПСУ

Гуманітарний конвой ООН потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ "Щастя".

Джерело: Державна прикордонна служба, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Деталі: Близько 12:00 у п’ятницю російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой від представників Управління верховного комісара ООН у справах біженців, який рухався з непідконтрольної території.

Вантажні автомобілі напередодні доставили гуманітарний вантаж від ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.

На момент обстрілу в контрольному пункті перебували дві вантажівки, а шість очікували на пропуск перед КПВВ. Ще чотири автомобілі пройшли заходи контролю та проїхали в бік контрольованої території.

За даними Залужного, бойовики обстріляли КПВВ з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.

Прикордонники перевели цивільних людей в укриття. Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.

Головнокомендувач наголосив, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей.

Дослівно ДПСУ: "Завдяки оперативним діям втрат вдалося уникнути. Інфраструктура КПВВ зазнала пошкоджень. Наразі ситуація стабілізувалась, усі автомобілі проїхали на контрольовану Україною територію".

Нагадаємо: Другу добу бойовики на Донбасі обстрілюють десятки населених пунктів. Станом на 14 годину, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

17 лютого окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню -  один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування, також було поранено двох цивільних.

Міністр оборони Олексій Резніков виступаючи в парламенті 18 лютого, зазначив: найближчим часом громадянам України в цілому по всій території нічого не загрожує. Окрім громадян, які проживають у Луганській і Донецькій областях, де НЗФ під керівництвом військових РФ здійснюють обстріли вже другу добу і наражають на небезпеку цивільне населення і наших військових. 

Теми: Луганська областьОРДЛОтероризмвійна
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