Вік бійців тероборони планують підняти

Щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити, можливо, до 70 років.

Джерело: начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: За словами начальника штабу, деякі люди хочуть та мають сили служити у територіальній обороні, але не проходять за віком.

Уточнюється, що для цього знадобиться вносити законодавчі зміни, бо наразі існують обмеження за віком, нині бійцем тероборони можна бути людині віком від 18 до 60 років.

Пряма мова: "Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 – до 65 чи до 70".

Нагадаємо: У Києві вперше провели навчання повного складу 112 бригади територіальної оборони, участь у яких одночасно взяли 9 батальйонів.