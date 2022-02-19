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Вік бійців тероборони планують підняти

Світлана КізіловаСубота, 19 лютого 2022, 15:26
Вік бійців тероборони планують підняти
Тероборона Києва, фото Ельдара Сарахмана

Щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити, можливо, до 70 років.

Джерело: начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: За словами начальника штабу, деякі люди хочуть та мають сили служити у територіальній обороні, але не проходять за віком.

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Уточнюється, що для цього знадобиться вносити законодавчі зміни, бо наразі існують обмеження за віком, нині бійцем тероборони можна бути людині віком від 18 до 60 років.

Пряма мова: "Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 – до 65 чи до 70".

Нагадаємо: У Києві вперше провели навчання повного складу 112 бригади територіальної оборони, участь у яких одночасно взяли 9 батальйонів.

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Теми: армія
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