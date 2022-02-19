Возраст бойцов терробороны планируют поднять

Чтобы привлечь больше людей в ряды Сил территориальной обороны, предельный возраст резервистов могут увеличить, возможно, до 70 лет.

Источник: начальник штаба – заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко в интервью "Радио Свобода"

Детали: По словам начальника штаба, некоторые люди хотят и имеют силы служить в территориальной обороне, но не проходят по возрасту.

Уточняется, что для этого понадобится вносить законодательные изменения, поскольку существуют ограничения по возрасту, сейчас бойцом терробороны может стать человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Прямая речь: "Мы размышляем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить немного возраст, от 60 – до 65 или до 70".